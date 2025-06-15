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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ı kutladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla Azerbaycan’ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü’nü kutladı. Erdoğan, bu mesajında “Obamız, yuvamız, gözbebeğimiz Azerbaycan’ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerime Türkiye’nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

AZERBAYCAN’A DESTEK SÖZLERİ

Cumhurbaşkanı’nın bu mesajı, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve dayanışmayı pekiştiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Türkiye, Azerbaycan’ın yanında durmaya devam ederken, iki ülkenin kardeşliği her platformda dile getiriliyor.

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