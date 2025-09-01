Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile görüştü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti’nde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Bu görüşme sırasında Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler, ayrıca bölgesel ve küresel meseleler üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan’ın önümüzdeki dönemde bölgesel kalkınma hamlelerini eş güdüm içinde şekillendirmesinin önemine dikkat çekti. Erdoğan, iki ülkenin enerji ve ulaştırma gibi pek çok alanda iş birliğini geliştirmek için gereken adımları atmaya devam edeceğini belirtti.

BARIŞ SÜRECİNE KATKI

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti ve Türkiye’nin bu sürece katkıda bulunmaya devam edeceğini vurguladı.

Mütevellispor, Rıdvan Türküler ile anlaştı

Mütevellispor, Manisa 1. Amatör Küme'de yeni sezon için teknik direktör Rıdvan Türküler'i göreve getirdi ve sezon planlamalarını hayata geçirdi.
Bursa’da Tehlikeli Tramvay Yolculuğu Şaşırttı

Bursa'da tramvayın arkasında oturan bir çocuk, tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi, kaza olmadan olay sona erdi.

