Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ekim tarihinde İlham Aliyev ile görüşmek üzere Azerbaycan’a gidiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ekim Salı günü Fuzuli Uluslararası Havalimanı’nın açılışına katılmak üzere Azerbaycan’a gidecek. Erdoğan’ın bu ziyareti son bir yılda Azerbaycan’a yaptığı 3’üncü ziyaret olacak.

Günübirlik gerçekleşecek ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak.

Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı Karabağ topraklarında inşa ettiği ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı, Erdoğan’ın katılacağı törenle hizmete girecek, Erdoğan törende konuşma yapacak