Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ile görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda bir görüşme yaptı. Görüşmeye dair yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.” denildi.

BÖLGESEL GÜVENLİK VURGUSU

Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, ikili ilişkiler ve diğer bölgesel konular masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başlangıcıyla ortaya çıkan şiddet döngüsünün tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti. Erdoğan, bölgenin yeni bir savaşı kaldıramayacağını ifade ederek, “diplomatik temaslar yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi için çalıştıklarını” aktardı.

NÜKLEER ANLAŞMA ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Ayrıca, Erdoğan, İran ile nükleer anlaşmazlığın çözümünün müzakere masasına dönmek olduğunu vurguladı. Mevcut durumun Gazze’ye gölge düşürmemesi gerektiğini, aksi takdirde Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ün de işgal tehdidi ile karşı karşıya kalabileceğini dile getirdi.