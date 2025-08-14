Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bağımızı Hiç Koparmayız.” – Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Soluklanmaları için bir süreliğine dinlenmeye aldığımız arkadaşlarımızla bağımızı asla koparmaz, irtibatımızı kesmez, vefamızı hiçbir zaman eksik etmeyiz.” şeklinde bir açıklama yaptı. Dinlenme sürecinin önemine dikkat çeken Erdoğan, bu süreçte iletişimlerinin devam edeceğini vurguladı.

Bu açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takım arkadaşlarına olan bağlılığını ve destekleyici tutumunu ortaya koyuyor. Dinlenmenin gerekliliğini kabul eden Erdoğan, arkadaşlarıyla olan ilişkisini sürdürmeye kararlı. İletişim ve destek sağlamak, ekibin motivasyonunu artıran bir unsur olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı’nın bu tutumu, ekip ruhunun sürekliliğini ve dayanışma kültürünün sürdürülmesini sağlıyor. Dinlenme süreleri, çalışanların daha verimli ve motive bir şekilde projelerine dönmesine olanak tanıyor. Erdoğan, bu tür destekleyici yaklaşımlarla ekip çalışmalarını güçlendiriyor.

TÜGVA'nın Batman İl Temsilciliği, 50 okuldan 1,500 öğrenciyi bir araya getiren cami etkinliği düzenledi. Etkinlikte salavatlar okundu, şükür namazı kılındı ve hediyeler verildi.
Elazığ-Bingöl Karayolu'nda bir trafik kazası gerçekleşti; soğuk et yüklü tırın kamyona çarpması sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti, sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye intikal etti.

