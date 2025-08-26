Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile buluştu

ERDOĞAN VE BAHÇELİ’NİN BULUŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’te Ahlat Etkinlik Alanı Programı kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. İki liderin yaptığı görüşmede Bahçeli, Ahlat’taki konutunda Erdoğan’a özel olarak hazırlanmış iki eseri dinletti.

ŞARKILARIN ANLAMLI SÖZLERİ

Bahçeli’nin sunmuş olduğu “Canların Türküsü” ve “Kardeşlik Türküsü” adlı eserler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından beğenildi. Erdoğan’ın, Bahçeli’ye teşekkürlerini ilettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Eserlerin sözleri, kardeşlik ve vatan birlikteliği üzerine odaklanarak, milli duyguları pekiştiriyor.

VATANA VE KÜLTÜRE BAĞLILIK VURGUSU

“Canlardan mirastır bu ülke bize / Canımız fedadır Türkiye’mize / Birken bin oluruz, gerek yok söze / Nice yüzyılların öncüleriyiz.” gibi dizeler, Türkiye’nin bütünlüğüne ve tarihine olan bağlılığı ön plana çıkarıyor. Bu eserler, Türkiye’nin kültürel zenginliğine ve birlikteliğine önemli bir vurgu yapıyor.

BİRLİK VE DAYANIŞMA TEMASI

“Ayrışmaya yer yok, sağlam bünyede / Hak bizi gözetsin iki dünyada / Bektaş-ı Velî’nin elçileriyiz.” dizeleri, toplumsal birlik ve dayanışmanın önemini vurgularken; Türkiye’nin doğusundan batısına, her vilayetinde birlik mesajı taşıyor. Kardeşlik temalı bu tür eserler, toplumsal huzuru pekiştiren unsurlar arasında yer alıyor.