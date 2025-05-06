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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi Ziyaret Edecek

CUMHURBAŞKANININ ZİYARETİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceğini duyurdu. Altun, sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirdiği paylaşımda, bu ziyaretin bugün saat 18.00’de Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda yapılacağını ifade etti.

DETAYLAR KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

Ziyaretin kapsamı ve amacı gibi detaylar henüz açıklanmadı. Ancak bu görüşmenin, siyasi ittifaklar ve işbirlikleri bakımından önem taşıdığı düşünülüyor. Türkiye’nin güncel gündemine ilişkin bilgiler, bu görüşme ile birlikte daha fazla merak edilmeye başlandı.

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