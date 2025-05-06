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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi Ziyaret Edecek

İLETİŞİM BAŞKANINDAN DUYURU

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceğini açıkladı. Altun, ziyaretin Ankara’daki konutunda gerçekleşeceğini duyurdu.

ZİYARETİN DETAYLARI

Fahrettin Altun, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşecektir” ifadelerine yer verdi.

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