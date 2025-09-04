Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi ziyaret edecek

DİKKAT ÇEKEN ZİYARET
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 17.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ediyor. Ziyaret Bahçeli’nin evinde gerçekleştirilecek.
AÇIKLAMADA VURGU
İletişim Başkanlığı’ndan gelen bilgiye göre, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli’nin konutunda gerçekleşecektir” şeklinde açıklama yapıldı.