Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi ziyaret edecek

DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 17.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ediyor. Ziyaret Bahçeli’nin evinde gerçekleştirilecek.

AÇIKLAMADA VURGU

İletişim Başkanlığı’ndan gelen bilgiye göre, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli’nin konutunda gerçekleşecektir” şeklinde açıklama yapıldı.

ÖNEMLİ

Ceyhan’da Kayınpeder Damadı Öldürdü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kayınpederin damadı Berk Alkan'ı pompalı tüfekle öldürmesi sonrası, Alkan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Kayınpeder ise gözaltına alındı.
Sungurlu’da 3 Araç Çarpıştı, 2 Yaralı

Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasında 3 araç çarpıştı ve iki kişi yaralandı. Olayın görüntüleri güvenlik kamerası ile kaydedildi. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

