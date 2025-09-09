Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Tevfik’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırladı.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Görüşme sırasında iki ülke arasındaki ilişkiler değerlendirildi ve iş birliği olanakları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Erdoğan, Suudi Bakan ile hac ve umre konularını da ele aldı.

İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Karşılıklı olarak görüşmelerin iki taraf için de önemli olduğu vurgulandı. Bu bağlamda, Hac ve Umre Bakanı’nın ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.