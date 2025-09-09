Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Tevfik’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırladı.

Görüşme sırasında iki ülke arasındaki ilişkiler değerlendirildi ve iş birliği olanakları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Erdoğan, Suudi Bakan ile hac ve umre konularını da ele aldı.

Karşılıklı olarak görüşmelerin iki taraf için de önemli olduğu vurgulandı. Bu bağlamda, Hac ve Umre Bakanı’nın ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ağrı’nın Canlı Hayvan Borsası Açılacak

Ağrı'da şap hastalığı nedeniyle geçici kapatılan Canlı Hayvan Borsası, aşılama çalışmalarının tamamlanmasıyla 10 Eylül 2025'te tekrar açılacak.
Antalya’da Trafik Kazasında Hayat Kaybı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın ardından sürücü yaralanırken, soruşturma sürüyor.

