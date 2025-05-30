Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış İçin Görüşmeler Yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, İstanbul’da planlanan ikinci tur görüşmelerde olası bir ateşkesin ele alınmasının barışa giden yolda önemli bir adım olacağını vurguladı. Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki adil ve kalıcı barışın sağlanması için çaba göstermeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca, iki ülke heyetleri arasında İstanbul’da başlayan görüşmelerin sürmesinden yana olduğunu ifade etti. Görüşmelerde kararlaştırılan esir değişiminin hızlı bir şekilde gerçekleşmiş olmasının da memnuniyet yarattığını dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ATEŞKES MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki ikinci tur görüşmelerde olası ateşkesin ele alınmasının barış yolunda taşları döşeyeceğini belirtti. Toplantıya her iki ülkenin de güçlü heyetlerle katılmasının, barış sürecinde sağlanan ivmenin sürekliliği açısından kritik bulunduğunu ifade etti. Heyetler arası görüşmeler tamamlandıktan sonra liderler düzeyinde de görüşmelerin yapılmasının barış sürecine katkı sağlayacağını söyledi. Bunun gecikmeden gerçekleştirilmesi gerektiğine dair inancını dile getirdi.