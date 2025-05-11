Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış İçin Hazırdır

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirme konusunda önemli bir dönemece girildiğini ifade etti. Türkiye’nin kalıcı barış müzakerelerine ev sahipliği yapma isteği söz konusu oldu.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Erdoğan ve Macron’un görüşmesinde Türkiye-Fransa ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için önemli bir fırsatın doğduğunu ve bu fırsatın mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin ateşkes sağlanması ve kalıcı barış inşası için müzakerelere hazır olduğunu Macron’a iletti.

PARALELLİK VE YENİDEN İNŞA SÜRECİ

Ayrıca, Erdoğan’ın Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış görüşmelerinin başlatılması üzerine yaptığı vurgularda, Ukrayna’nın yeniden inşa sürecinin sağduyulu bir şekilde yürütülmesinin yanı sıra uluslararası işbirliğinin kritik öneme sahip olduğuna dikkat çektiği belirtildi.