Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış İçin Müzakereleri Destekliyor

TARİHİ DÖNÜM NOKTASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasında süregelen savaşın sonlandırılması konusunda önemli bir aşamaya ulaşıldığını ve bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye, ateşkes ile kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil olmak üzere her türlü yardıma hazır olduğunu ifade ediyor.

İKİLİ İLİŞKİLER VE GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeden sonra İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, “Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.” şeklinde bilgi verildi. Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakerelerine başlanması ve Ukrayna’nın yeniden inşa edilmesi süreçlerinin dikkatlice yürütülmesinde iş birliğini sürdürmenin önemine vurgu yaptı.

İŞ BİRLİĞİ VE GÜVENLİK

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin bu süreçteki rolünün altını çizerken, uluslararası güvenliğin sağlanması için ortak çalışmanın gerekliliğini yineliyor. Türkiye’nin bu konuda yapıcı katkılar sunmaya devam edeceği vurgulanarak, istikrarın sağlanması adına gereken tüm adımların atılacağı dile getirildi.