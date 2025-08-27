Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılarına vurgu yaptı

ERDOĞAN: DEVLETİMİZİN GÜVENLİK GÜÇLERİNE GÜVENİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kendini devletten, kanundan ve toplumu var eden temel değerlerden üstün gören her kim varsa hepsinin de tepelerine bineceğiz. Türkiye’nin huzuruna kastedenler devletimizin tüm güvenlik güçlerinin çelikten iradesiyle karşılaşacaklardır” dedi. Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu’nda düzenlenen ‘Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni’ne katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, akademi personelleri ve mezunların aileleri de yer aldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun olan dönem birincilerini tebrik etti.

YERLİKAYA: SİZLER HUZURUN VE GÜVENİN TEMİNATISINIZ

Törende konuşma yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 881 subay ve 4 bin 130 astsubayı içeren toplam 5 bin 11 personeli tebrik etti. Son iki yılda asayişteki olay sayılarının toplamda 178 bin 624 azaldığını vurgulayan Yerlikaya, “Aydınlatma oranlarını rekor düzeyde artırdık. Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde, 2030 hedeflerimiz için trafik kültürünün yerleşmesi adına kararlılıkla çalışıyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak, 675 bin personelimizle, Türkiye Yüzyılı’nı ‘Huzurun Yüzyılı’ yapmak hedefinde; bize durmak yok, yorulmak yok” şeklinde konuştu. Yerlikaya, mezunlara hitaben yaptığı konuşmasında, “Artık sizler; bu vatanın çelikten kalesi, karada ve denizde huzurun ve güvenin teminatısınız” dedi.

ERDOĞAN: BAŞARILARLA DOLU BİR MESLEK HAYATI DİLİYORUM

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, 881 subay ve 4 bin 130 astsubayın eğitimlerini başarıyla tamamladığını belirtti. “Karşımdaki şu tablo kararlılığın resmidir. Türkiye’nin güvenlik duvarıdır” diyen Erdoğan, mezunların her birinden gurur duyduğunu ifade etti. “Cennet vatanımızın dört bir ucunda vazife üstlenecek subay ve astsubarımıza başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum” dedi.

ERDOĞAN: BAŞARI İÇİN BİR OLMAK GEREKİYOR

Erdoğan, Türkiye’nin tarihi ve geleneğinin gücünü vurguladı. “Bu aziz millet, binlerce yıllık köklü, güçlü ve şerefli bir maziye sahiptir. Tarih sahnesine de dün çıkmadık. Eserlerimizle, değerlerimizle geniş bir coğrafyayı nakış nakış işledik” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Anadolu’daki bin yıllık varlığımızın bütün aşamalarını sahipleniyoruz. Biz hamdolsun kökü de gövdesi de sağlam bir milletiz” dedi.

GAZZE ÜZERİNDEN HUKUK VE ADALET VURGUSU

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını eleştiren Erdoğan, “Bugün Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızda yaşanan zulümler hepimizin yüreğini dağlıyor. Sözde medeni dünyanın gözleri önünde mazlum bir halkın soykırıma uğraması karşısında hepimiz üzülüyoruz” şeklinde konuştu. Erdoğan, “Kendilerini dev aynasında gören zalimler, mutlaka kaybedeceklerdir” diyerek, şehit ve gazilerin hatıralarını yaşatacaklarını belirtti.

SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE DEVAM EDECEK

Erdoğan, mezun olan subay ve astsubaylara, “Kadın erkek hepinizin mensubu olduğu kurumu şanla, şerefle temsil edeceğinden hiç şüphe duymuyorum. Sizin göreviniz iz bırakmaktır. İyilikte, adalette, merhamette iz bırakmak” dedi. Hükümet olarak gerekli imkanları sağlamaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, “Suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle mücadelemizi hukuk çerçevesinde kararlılıkla sürdüreceğiz. Üstün değerlerimiz için her kim varsa hepsinin tepelerine bineceğiz” dedi.