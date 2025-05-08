Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Sudani’yi karşıladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KARŞILAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’yi resmi bir törenle karşıladı. Başbakan Sudani’nin bulunduğu makam aracı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede süvariler tarafından karşılandı ve Sudani, protokol kapısına kadar bu heyetle birlikte ilerledi. Erdoğan, Sudani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana giriş kapısında karşıladı.

TÖREN DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sudani, tören alanındaki yerlerini aldıktan sonra, iki ülkenin milli marşları çalınırken 21 pare top atışı yapıldı. Sudani, tören sırasında Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı “Merhaba Asker” diyerek selamladı. Törende ayrıca, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Erdoğan ve Sudani, heyetlerini birbirine tanıttıktan sonra Türkiye ve Irak bayraklarının önünde gazetecilere poz verdiler. İkili görüşmeye geçen iki lider, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak ve sonrasında ortak basın toplantısı gerçekleştirecekler. Törende Bakanlar ve Cumhurbaşkanlığı yetkilileri de hazır bulundu.