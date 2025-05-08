Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Sudani’yi karşıladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, IRAK BAŞBAKANI SUDANİ’Yİ RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’yi resmi bir törenle karşıladı. Başbakan Sudani’nin makam aracı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önündeki caddede süvariler tarafından karşılandı ve Sudani, protokol kapısına kadar eşlik edilen süvariler ile tören alanına getirildi. Erdoğan, Sudani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana girişi önünde karşıladı.

TÖRENDE MİLLİ MARŞLAR VE TOP ATIŞI YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sudani’nin törende yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde her iki ülkenin milli marşları çaldı. Başbakan Sudani, tören esnasında Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı selamlamak için “Merhaba Asker” sözlerini sarf etti. Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve bu bayrakların yanındaki askerler de yer aldı.

İKİLİ GÖRÜŞME VE ANLAŞMALARIN İMZALANMASI PLANLANIYOR

Erdoğan ve Sudani, heyetlerini birbirine tanıtarak Türkiye ve Irak bayrakları önünde gazetecilere poz verdikten sonra baş başa görüşmelere geçti. İkili ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından, anlaşmaların imza törenine katılmaları ve ortak bir basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor. Törende, hükümetten birçok bakan ve yetkilinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve MİT Başkanı da yer aldı.