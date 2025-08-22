Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayar’ı andı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ANMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3’üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın vefatının 39’uncu yıl dönümünde rahmetle andı. Bayar’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Erdoğan, şunları söyledi: “Ülkemize değerli hizmetlerde bulunan, çok partili siyasi hayata geçiş süreci başta olmak üzere Türk siyasetine değerli katkılarda bulunan, Milli Mücadele’mizin önemli ismi, 3’üncü Cumhurbaşkanımız Celal Bayar’ı ahirete irtihalinin 39’uncu yılında rahmetle yad ediyorum.”

BAYAR’IN MİRASINA VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Celal Bayar’ın Türk siyasetindeki önemli rolüne dikkat çekerek, onun mirasının genç nesillere aktarılması gerektiğini belirtti. Bayar’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve gelişiminde büyük katkılar sağladığına vurgu yapan Erdoğan, Bayar’ın her zaman hatırlanacağını ifade etti.

DEĞERLERİNİ UNUTMAMAK GEREKEN BİR KONUDA VURGULANDI

Celal Bayar’ın, Türk milletinin bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele eden liderlerden biri olduğunu söyleyen Erdoğan, onun hatırasının yaşatılmasının önemine değindi. Erdoğan, geçmişteki bu değerli şahsiyetlerin, ülkenin bugününe ve yarınına ışık tutması gereken önemli figürler olduğuna inandığını belirtti.