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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berset’i Kabul Edecek

GÖRÜŞMELERİN SIRASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde önemli bir dizi görüşme gerçekleştirecek. İlk olarak, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset’i kabul edecek. Bu görüşme, uluslararası ilişkilerin güçlenmesi ve işbirliklerinin arttırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ULUSLARARASI TEMASLARIN DEVAMI

Erdoğan, daha sonra Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşme, Avustralya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla önemli bir fırsat sunuyor. Ardından ise Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile akşam yemeğinde bir araya gelecek. Bu tür ikili görüşmeler, bölgedeki işbirliklerini pekiştirme amacını taşıyor.

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