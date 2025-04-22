Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berset ile görüştü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Kabulde bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Avrupa Konseyi ile yapıcı diyalog ve etkileşime önem verdiğini, Konsey ve diğer uluslararası insan hakları mekanizmalarıyla iş birliğini sürdürdüğünü ifade etti” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berset’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmeye dair, “Kabulde bölgesel ve küresel konular ele alındı” bilgisi verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Konseyi ile olan ilişkilerine dair vurgularda bulunarak, “Son dönemde Avrupa’da artış gösteren ırkçılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının tedirgin edici olduğunu” dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, “İsrail’in Gazze’de katliamlarına devam ettiğini, İsrail saldırganlığına karşı Avrupa’dan uluslararası hukuk ve insan haklarına sahip çıkan güçlü bir ses beklendiğini” belirtti. Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.