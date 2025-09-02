Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birçok Ülke, Filistin’i Tanıyacak” Dedi

ERDOĞAN’DAN FİLİSTİN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bazı Avrupa ülkelerinin de aralarında bulunduğu birçok ülke, BM Genel Kurulunda Filistin’i devlet olarak tanımaya hazırlanıyor. Bu yıl BM Genel Kuruluna muhtemelen Filistin meselesi damga vuracak” dedi. Erdoğan, Çin ziyareti sonrası gazetecilerle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in şeref konuğu olarak, Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne katıldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu katılımın hem teşkilatla hem de Asya ülkeleriyle ilişkilerin güçlenmesi açısından önemine vurgu yaptı. Teşkilat üyesi 10 ülkenin toplam nüfusunun 3,8 milyar ve ekonomik büyüklüğünün 30 trilyon dolara ulaştığını ifade eden Erdoğan, bu yapının 1996’dan bu yana dinamik bir dönüşüm geçirdiğini aktardı. Ayrıca, teşkilatın ekonomik ve ticari iş birliğini ön plana çıkararak rol üstlendiğini de belirtti.

ŞANHAY RUHU VE BÖLGESEL GÜVENLİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şanhay Ruhu” bağlamında eşitlik, istişare ve ortak kalkınma gibi ilkelerin, 2019 yılında ilan ettikleri Yeniden Asya Girişimi temelleriyle uyumlu olduğunu belirtti. İhtilafların barışçıl çözümleri için en çok çaba gösteren ülkelerden biri olduklarını ekleyen Erdoğan, “Görüşmelerimizde Gazze’deki soykırımı gündeme getirdik” diye konuştu. Zirve sırasında birçok dünya lideriyle bir araya geldiğini açıklayan Erdoğan, özellikle İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını da tartıştıklarını ifade etti.

ÇİN İLE İLİŞKİLER VE DİPLOMASİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’in Türkiye’nin bölgesel öneminin farkında olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için yoğun çaba içinde olduklarını belirtti. Türkiye’nin yalnızca Doğu-Batı ekseninde değerlendirilemeyeceğinin altını çizen Erdoğan, diyalog kanallarını açık tutmanın önemini vurgulayarak, “Adil ve müreffeh bir dünyanın inşa edilebileceğine inanıyoruz” dedi. Ayrıca, “bizim bu çabamızın Çin tarafından desteklenmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yürüttüğü ikili görüşmelerde Ukrayna-Rusya savaşının çözümüne dair yapılabilecekleri değerlendirdiklerini bildirerek, “Ukrayna-Rusya Savaşını ancak barış odaklı diyalog sona erdirebilir” dedi. Erdoğan, iki tarafın müzakereleri sürdürmesi için gereken liderler düzeyindeki görüşmelerin önemini vurguladı.

AMERİKA’NIN FİLİSTİN POLİTİKASI

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Mahmud Abbas ve 80 Filistinli yetkilinin vizelerinin iptal edilmesi hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kararın BM’nin varoluşuna uygun düşmediğini ifade ederek, “Bu vaziyette yalnızca İsrail memnun olur” dedi. Ayrıca, Gazze’deki insani krize de vurgu yaparak, “Filistin’de yaşananlar asla unutulmayacak” şeklinde önemli bir mesaj verdi.

SURİYE VE KÜRESEL BARIŞ

Suriye’nin kalkınmasının önemine değinen Erdoğan, “Biz Suriye’yi yalnız bırakmayacağız, hep onların yanında duracağız” diyerek, tüm kesimlerin bir arada olmasının gerekliliğini belirtti. Kaosa yatırım yapanların kaybedeceğine inandığını ekleyen Erdoğan, “Suriye halkı kazanacak” ifadeleriyle destek verdi.

MİLLİ DAYANIŞMA VE DEMOKRASİ ÇALIŞMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları hakkında da bilgi vererek, bu sürecin Türkiye’nin geleceği açısından önemli olduğunu belirtip, “Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar kalkınmaya yönlendirilecek” dedi.

GAZZE İÇİN ANNE KALBİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’ın Melania Trump’a gönderdiği mektuptan bahsederek, annelerin zor konularda devreye girmesinin önemini vurguladı. “Kızlarım da annelerinden bu mektubu kaleme almasını istedi” dedi.

GAZİBİR BARİYERİ AŞILACAK

Erdoğan, Güney Kafkasya’daki barış umutlarının yeşerdiğini belirterek, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin hız kazandığını kaydetti. Barışın sağlanmasının, bölgesel ticareti olumlu etkileyeceğini ifade etti.

EKONOMİDEKİ OLUMLU GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki olumlu gelişmelere de değinerek, son dönem büyüme rakamlarını açıkladı. “İkinci çeyrekte yüzde 4,8 büyüme yaşandı” diyen Erdoğan, işsizlik oranlarının tek haneli seviyeye inmesinin ve rezervlerin rekor düzeyde olmasının önemini belirtti.

