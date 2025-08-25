Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birlik Vurgusu Yaptı

SON DÜZLÜĞE VARMIŞ BULUNUYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci hakkında, “Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Okçular Vakfı tarafından Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü vesilesiyle Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklere katıldı. Burada yaptığı konuşmada, mazlumlara umut, dostlara güven, düşmanlara korku veren birliklerini güçlü bir şekilde koruyacaklarını belirtti.

BİRLİKTE YÜRÜDÜĞÜMÜZDE BAŞARIYA ULAŞTIK

Erdoğan, “Tarih, Türk, Kürt ve Arap bir ve beraber olduğumuzda, birbirimizi Allah için sevdiğimizde, ortak hedeflere doğru hep birlikte yürüdüğümüzde, içeride ve dışarıda hangi başarılara imza attığımızın sayısız örnekleriyle doludur.” dedi. Ayrıca, tarihsel figürler üzerinden birlik ruhunun önemini vurguladı: “Malazgirt’teki düğüm bu ruhla çözülmüştür. Kudüs’ün kapıları bu ruhla açılmıştır, İstanbul bu ruhla fethedilmiştir. Çanakkale’yi geçilmez yapan aynı şekilde bu ruhtur.”

BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ KORUYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Büyük ve güçlü Türkiye’yi Allah’ın izni, milletimizin de desteğiyle gelecek nesillere bizler hediye edeceğiz.” şeklinde konuştu. Gelecek için umutlu açıklamalar yaparak, “İçinde bulunduğumuz asır, inşallah Türkiye Yüzyılı olarak tarihteki yerini alacak.” ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye menziline doğru kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceklerini vurguladı.

ACILAR ÇEKTİK, BEDELLER ÖDEDİK

Yaşanan zorluklara değinen Erdoğan, “Bu yolda çok acılar çektiklerini, çok ağır bedeller ödendiğini, içeriden ve dışardan birçok saldırıyla karşılaşıldığını ancak hepsinin üstesinden gelmeyi başardıklarını” belirtti. Son olarak, Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünü kutlayarak, birliğin önemine vurgu yaptı: “Rabb’im birliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı daim eylesin.”

ETKİNLİK DETAYLARI

Program, Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törende, Türk, Selçuklu ve Filistin bayrakları yer aldı. Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği gösteri gerçekleştirdi. Konuşma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda kurulan Han Otağı’na geçti. Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gibi isimler katıldı.