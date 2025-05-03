Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz Bu Toprakların Sahibiyiz.”

HALKIMIZA, VEFA GÖSTERİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen TEKNOFEST KKTC 2025 ödül töreninde, “Türk milleti ve Kıbrıs Türk’ü olarak biz, bu topraklarda ev sahibiyiz. Bunu bilmeyenler bilsin, duymayanlar duysun” dedi. “Her karışında bir Mehmetçik veya Mücahidin naaşı olan bu topraklar bize şehitlerimizin mirası ve emanetidir” diyerek, Kıbrıs Türk halkını selamladığı konuşmasında, geçmişle geleceğin buluştuğu bu güzel coğrafyada buluşmanın sevincini dile getirdi.

İLERLEMEKTEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST öncesi gerçekleştirilen Cumhuriyet Yerleşkesi, Cumhurbaşkanlığı Binası ile Meclis Binası açılışını anımsattı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST sayesinde Kıbrıs’ta, coşkuyla dolu bir teknoloji rüzgarı estiklerini vurguladı ve “Bu iftihar tablosu için Rabb’ime sonsuz hamdediyorum” ifadelerini kullandı. 11’inci TEKNOFEST’in Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştiğini hatırlatan Erdoğan, “22 ülkeden 15 bin 750 takım ve 47 bin 865 yarışmacı başvurdu. Bu katılım, Kıbrıs’ın teknoloji alanındaki potansiyelini gözler önüne seriyor” dedi.

TEKNOFEST’İ BİR ARAÇ OLARAK GÖRÜYORUZ

Erdoğan, festivalde sergilenen eserlerin, gençlerin teknoloji alanında kaydettiği ilerlemeyi gösterdiğine dikkat çekerek, bu festivalin sadece bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda bir milletin, iki devletin ortak geleceği için atılan kararlı bir adım olduğunu söyledi. “Yüzyıllardır buradaydık, 51 yıl önce buradaydık, yine buradayız. Geleceğin teknolojilerine yön veren TEKNOFEST gençliğiyle, inşallah daha nice asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz” dedi.

BAĞIMSIZLIK VE GÜÇLENME VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Teknolojide bir dünya markası haline geliyoruz. SİHA teknolojisinde en gelişmiş ilk 3 ülke arasında yer alıyoruz” ifadelerini kullanarak, Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN ve diğer projeleri hakkında bilgi verdi. “İnsansız hava araçlarında, bu mücadele için sayısız emek verdik” diyen Erdoğan, Özdemir Bayraktar’a da atıf yaparak, “Kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum” dedi.

GENÇLERE YATIRIM YAPIYORUZ

Eğitim, spor ve teknoloji alanındaki yatırımlarının devam ettiğini belirten Erdoğan, gençlerin spor yapmalarını teşvik ettiklerini vurguladı. Yurt projeleri ile Ada genelinde barınma kapasitelerini artıracaklarını duyurdu. Ayrıca, “Elektronik Devlet mobil uygulaması ile kamu hizmetlerini daha erişilebilir kılacağız” diyerek, bu alandaki ilerlemeleri anlattı.

DÜNYA ÇAPINDA BİR RUH YARATIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini sürdürerek, TEKNOFEST’in ruhunu ve burada oluşturulan muhteşem atmosferi koruyacaklarını ifade etti. Kıbrıs Türkü’nün varlığına yönelik tehditlerle karşı duracaklarını ve gelecekte de çok kültürlülüğün merkezi olmaya devam edeceklerini söyledi. “Başarılarınızla ve projelerinizle onlara hak ettikleri cevabı vermeye devam edeceksiniz” dedi.

ŞEHİTLERİ UNUTMAYALIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, şehitlerin aziz hatıralarına sahip çıkılmasını ve onların ruhlarının, bu topraklarla özdeşleşmiş değerlerin korunmasını talep etti. Vefat eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı dileyerek, “Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum” ifadesini kullandı.

ÖVGÜ TOPLAYAN GENÇLERİ TEBRİK ETTİ

Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül kazanan gençlerle bir araya geldi ve TEKNOFEST Yarışması’nda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti. Gençlerin başarıları için gelecekte daha çok çalışacaklarının altını çizdi.