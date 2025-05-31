Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bizi Hiç Kimse Bölemez.”

KİMLİK SİYASETİ DÖNEMİ KAPANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimlik siyaseti ve farklılıkların oluşturduğu fitne siyasetine dair açıklamalarda bulundu. “Kimlik siyaseti, köken siyaseti, meşrep ve mezhep farklılıklarını kaşıyan fitne siyaseti dönemi, artık kapanmıştır. Kimse bizi bölemez.” şeklinde net bir ifade kullanarak bu tartışmalı dönemin sona erdiğini vurguladı.

DAYANIŞMA VURGUSU

Erdoğan, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, farklılıkların bir zenginlik olduğunu belirtti. Aksi halde bu tür bölünmelerin, toplumu olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Ülkenin tüm bireylerinin, kimlik siyaseti gibi kavramlardan uzak durması gerektiğini dile getirdi.