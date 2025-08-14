Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu Liyakatli İnsan Kaynağıdır.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN AK PARTİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin büyüklüğünün nedenini açıkladı. “Ak Parti’yi Türkiye’nin en büyük partisi yapan, işte bu yetişmiş, işte bu liyakatli insan kaynağına sahip olmasıdır.” diyen Erdoğan, partinin dinamik ve hareketli yapısının muhalefet partilerinde bulunamayacağını belirtti.

MUHALEFET PARTİLERİNE ELEŞTİRİ

Erdoğan, Ak Parti’nin kendine özgü yapısının seçimlerdeki başarısının temelini oluşturduğunu vurguladı. “Bu dinamik, bu hareketli yapıyı muhalefet partilerinde asla göremezsiniz.” ifadeleriyle muhalefeti eleştirdi ve partisinin üstünlüğüne dikkat çekti.