Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu Liyakatli İnsan Kaynağıdır.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN AK PARTİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin büyüklüğünün nedenini açıkladı. “Ak Parti’yi Türkiye’nin en büyük partisi yapan, işte bu yetişmiş, işte bu liyakatli insan kaynağına sahip olmasıdır.” diyen Erdoğan, partinin dinamik ve hareketli yapısının muhalefet partilerinde bulunamayacağını belirtti.

MUHALEFET PARTİLERİNE ELEŞTİRİ

Erdoğan, Ak Parti’nin kendine özgü yapısının seçimlerdeki başarısının temelini oluşturduğunu vurguladı. “Bu dinamik, bu hareketli yapıyı muhalefet partilerinde asla göremezsiniz.” ifadeleriyle muhalefeti eleştirdi ve partisinin üstünlüğüne dikkat çekti.

TÜGVA Batman Cami Etkinliği Düzenledi

TÜGVA'nın Batman İl Temsilciliği, 50 okuldan 1,500 öğrenciyi bir araya getiren cami etkinliği düzenledi. Etkinlikte salavatlar okundu, şükür namazı kılındı ve hediyeler verildi.
Tır Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Elazığ-Bingöl Karayolu'nda bir trafik kazası gerçekleşti; soğuk et yüklü tırın kamyona çarpması sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti, sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye intikal etti.

