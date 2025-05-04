Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu Saldırı Korsanlıktır.”

ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’ye insani yardım götüren gemiye yapılan saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Bu saldırının gerçekleştirilmesi, tam anlamıyla haydutluktur, korsanlıktır” ifadelerini kullandı.

SALDIRIYI KINADI

Erdoğan, yaşanan bu olayın kabul edilemez olduğunu belirtti. Saldırının uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirileceğini ve bunu kınadığını ifade etti. Bu durumun barış ve insani yardım çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceğini vurguladı.

ULUSLARARASI TEPKİ GEREKİR

Cumhurbaşkanı, bu tür saldırılara karşı uluslararası toplumun tepkisinin gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca, benzer olayların yaşanmaması için uluslararası işbirliğinin temel bir gereklilik olduğunu belirtti.