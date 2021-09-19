Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları;

“Görüşmelerin ilk gününde 21 Eylül’de BM Genel Kurulu’na hitap edeceğim. BM’nin gündeminde yer alan temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaşacağım.

BM Genel Sekreterinin yanı sıra çok sayıda devlet başkanı ile ikili görüşmelerim olacak. ABD’deki vatandaşlarımızla bir araya geleceğim. ABD’deki bazı baın yayın organı temsilcileriyle mülakatlar gerçekleştireceğim.

Son derece yoğun bir temas ve toplantı trafiği içinde bulunacağız. ABD’de ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ eserimizi de yabancı dillerde hazırladık ve onları da muhataplarına aynı şekilde takdim edeceğiz.

FAHİŞ FİYAT VE KİRA YÜKSELİŞİ AÇIKLAMASI

“Suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz.Gerekli bakan arkadaşlarımızın vesilesiyle bu konuda adım atacağız. Bu konuda büyük yatımlar yaptık. Bizim dönemimizde bir milyon yatak kapasiteli, lüks yurtlar yaptık.

Bunların yalanlarına inanmak bir defa mümkün değil. Biz görever başladığımızda üniversite öğrencilerinin bursları 45 liracıktı. Bunun yanında artık, artık neredeysek asgari ücret civarında bir ödeme alıyorlar. Bunlar bunu görmek istemiyorlar. Bu harçları biz kaldırdık.

Zincir marketlerde denetim artacak, fiyat farkı ortadan kalkacak. İnşallah ABD dönüşü kendilerini dinleyeceğiz.

SEÇİM YASASINDA DEĞİŞİKLİK

Görevlendirdiğimiz arkadaşlar çalışmalarını başka bir noktaya getirdiler. ABD dönüşü kendilerini de dinleyeceğiz. Sonra da yolumuza yürüyeceğiz. İnşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha başka şekild egirelim, Türkiye’nin beklediği sistemi yakalamış olalım. Meclis şu anda kapalı, açıldığı anda da inşallah yaptığımız çalışmayı uzatmadan Meclis’e göndereceğiz, ve müzakerelere başlamış olacağız.

KARABAĞ’DA GÜVENLİK KORİDORU

Ermenistan, Nahçıvan koridorun için olumlu adım atmalı. Erivan ile diyaloğa kapalı değiliz. Temenni ederim ki buradan olumsuz değil, olumlu bir yaklaşım hakim olur. Azerbaycan ve Ermenistan’daki gerilim bu koridorun açılmasıyla son bulur.

AFGANİSTAN’A İNSANİ YARDIMLAR

İnsani yardım konusunda tereddüdümüz olmaz. Devlet ve STK’lar olarak inşallah Afganistan’a bu tür yardımlarımızı göndereceğiz.

MİÇOTAKİS’İN GÖÇMEN AÇIKLAMASI

Türkiye’de bugün 4,5 milyon göçmen var. Türkiye dünyada göçmen yükünü en çok sırtlayan ülke. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ABD’de görüşeceğiz. Kendisinin yaptığı bazı arzu edilmeyen açıklamalarda bulundu. Türkiye kimsenin kapı kolu değil. Atılması gereken adımları karşımızdakilerden dürüst bir şekilde görmemiz lazım.”