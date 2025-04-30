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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bugün Kabul Yaptı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÜVEN MEKTUBU TAKDİM TÖRENİNE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde güven mektubu takdim törenlerine katılacak. Bu kapsamda, Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz, Brezilya Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Ekvator Büyükelçisi Pedro Vintimilla, Gürcistan Büyükelçisi Archil Kalandia ve Vietnam Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha ayrı ayrı kabul edilecek.

BÜYÜKELÇİLERİN KABULÜ PROGRAMI

Tören programı Ankara’da saat 14.00’te başlayacak. İzleyen saatlerde, 14.15, 14.45, 15.15 ve 15.45’te diğer büyükelçiler de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Saat 16.15’te tören sona erecek.

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