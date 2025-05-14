Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçileri Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BÜYÜKELÇİLERİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack, Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg David Lewis ve Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto’yu kabul etti.

BÜYÜKELÇİLER GÜVEN MEKTUPLARINI SUNDU

İletişim Başkanlığından gelen bilgilere göre, kabul sırasında büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını sundu. Tören esnasında büyükelçilik mensuplarını tanıtan büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

AYRI GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lewis, Neto ve Barrack ile ayrıca ayrı görüşmeler de gerçekleştirdi.