Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çelik Kubbe 86 Milyona Hizmet Edecek

Ankara’da siyasetin gündemi fazlasıyla yoğun. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan çeşitli açıklamalarda bulundu. Bir televizyon programında dile getirilen “Çelik Kubbe milleti mi yandaşı mı koruyacak?” sözlerini eleştiren Erdoğan, önemli ifadelerde bulundu.

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Ekranların, radyo kanallarının ve sosyal medya platformlarının başında bizleri takip eden vatandaşlara buradan selamlarımı iletiyorum. Konuşmama, bu sabahki kalleş saldırıda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. Milletimizin ve emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun.

Savunma sanayimiz açısından 3 iftihar verici adımı aynı anda attık. Çelik Kubbe sistemlerini ordumuza kazandırdık ve 14 kritik tesisin resmi açılışını gerçekleştirdik. Oğul Bey Teknoloji Üssü’nün temellerini attık. Çelik Kubbe ile hava savunmasında farklı bir ligin oyuncusu haline geliyoruz ve mevcut tehditlerden endişe duyanları anlıyoruz.

KAYGI DUYULMASI GEREKEN BİR RUH HALİ

Ancak burada asıl garip olan, ülkemiz içindeki bazı çevrelerin gösterdiği hazımsızlıktır. “Çelik Kubbe vatandaşı değil yandaşı koruyacak” diyebilecek kadar nefret dolu bir güruhun varlığı, ülkemizin güvenliği açısından kaygı duyulması gereken bir ruh halidir. Savunma ürünlerinin amacı 86 milyonu en üst düzeyde korumaktır. Çelik Kubbe 86 milyona hizmet edecek.

KARDEŞLİĞİMİZİ DÜNYAYA İLAN ETTİK

Önemli konu başlıklarını ele aldığımız bir kabine toplantısını daha sonlandırmış bulunuyoruz. Yüksek öğretim, ekonomi, sosyal hizmetler ve dış politika gibi geniş alanlarda yaptığımız değerlendirmelerin ve aldığımız kararların ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ahlat’taki önceki kabine toplantısından bu yana yurt içinde ve yurt dışında neler yaptığımızı hatırlatmak istiyorum. 25-30 Ağustos tarihleri arasında kutladığımız zafer haftasını dolu dolu geçirdik. Ahlat ve Malazgirt’te milletimizin ezeli kardeşliğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik.

Ana muhalefet partisinin genel başkanının Sinop’taki savunma sanayi ile ilgili yaptığı açıklama başka bir basiretsizlik örneği. “Balıklar ve turistler füze denemelerinden rahatsız oluyormuş” söylemi ciddiyetsizliktir. Bu zannın cehalet girdabında debelendiğini göstermek istiyorum. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa’da 1., dünyada 17’inciyiz. 2002-2024 döneminde su ürünleri ihracatımız değer olarak 20 katına çıktı. Sinop’ta da benzer bir başarı hikayesi var; burada avcılık ve yetiştiricilik amaçlı üretim 35 bin tona ve 117 milyon dolara ulaştı.

Sinop’tan Rusya, Peru, Japonya ve Almanya başta olmak üzere dünyanın 25 farklı ülkesine ihracat yapılıyor. Türkiye’de üretilen Türk somonunun üçte biri Sinop’ta yetişiyor. Nükleer enerjiye karşı çıkan çevreci grupların niçin karşı çıktığını daha önce izah ettik. 2025 yılı itibariyle 31 ülkede 416 nükleer reaktör faal durumda. Türkiye’nin de içinde bulunduğu 15 ülkede 62 reaktör inşa ediliyor. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla nükleer enerjiyi mutlaka üretim portföyümüze katmalıyız. Akkuyu’nun devreye girmesiyle şeytanın bacağını kıracağız.

Nükleer santrale karşı çıkmak cehalet ürünü değilse ancak art niyetle açıklanabilir. Böyle dar görüşlü bir zihniyetin ne ülkeye, ne millete, ne de Sinoplu kardeşlerimize bir faydası olamaz. 27 Ağustos’ta katıldığımız diğer bir etkinlik ise 5 bin 11 subay ve astsubayımızın mezuniyetiydi. TEKNOFEST Mavi Vatan’da ülkemizin denizlerdeki gücüne bir kez daha şahitlik ettik.

Kimse, görevini yapanları kınayamaz. FETÖ ve DEAŞ gibi dinimizi istismar eden yapıların millete yaşattığı acılar ortadadır. Diyanet camiamızın yükü oldukça ağır. 6 Eylül Cumartesi günü 300 bininci deprem konutunun anahtarını teslim etmek ve 41 projemizin resmi açılışını yapmak için Malatya’da bulunacağız. Bugüne kadar deprem bölgemiz için kullandığımız kaynaklar 75 milyar doları geçiyor. Hedefimiz yılbaşına kadar 403 bin bağımsız bölümü tamamlayıp, hak sahiplerine teslim etmek. Bunun için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 41 projemizin Malatya’ya hayırlı olmasını diliyorum.

Seçim döneminde bizi eleştiren, afetzedelere bedava ev vaadiyle dolandıran kişilere Malatya ve diğer deprem konutlarını ziyaret etmelerini öneriyorum. Meydanlarda atıp tutmak kolay. 23 yıldır arkasında duramayacağımız sözler vermedik. Son iki seçimde halkı vaat yağmuruna tutanlar, bir daha hiç oralı olmadılar. Emeklilerimize destek olmayı vaat edenler sözlerini unuttular. Talan ve rüşvetten başka iş yapmadıkları ortada. Bunun hesabını da yargıya veriyorlar.

2023 yılında ilan ettiğimiz Orta Vadeli Program’daki hedeflerimize büyük ölçüde ulaştık. Bugün, ülkemizin geleceğine yön verecek OVP’yi büyük bir dikkatle paylaştık. İş dünyası ve reel sektör dikkate alındı. Bu program sadece rakamlar ve tablolardan ibaret değil. Sağlanan büyüme ile küresel ekonominin büyüme performanslarını geride bırakmayı hedefliyoruz. 2028 sonunda 1,9 trilyon dolarlık bir ekonomi olacağız.

Son dönemde 18 yaş altı suç işleyen çocuklar hakkında kamuoyunda süren tartışmaları takip ediyoruz. Bugün yaşanan menfur saldırı dahil suçların faillerinin bu yaş grubundan olması halkımızda haklı bir infial oluşturuyor. Çocukları hedef alma gibi bir sorun var. Bu meselenin çeşitli boyutlarıyla ele alınması gerektiğine inanıyorum. Bu sorunu birlikte çözüme kavuşturmalıyız. Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile küresel farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu sözleşmeyi tüm vatandaşların okumasını rica ediyorum.