Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çelik Kubbe ile havayı savunmada yeni bir levela yükseleceğiz dedi

YENİ DÖNEM HAVA SAVUNMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi’nde düzenlenen Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni’nde önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “Sistemler sistemi Çelik Kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız” ifadesini kullandı. ASELSAN’ın 50. yılı dolayısıyla şirketin gelecekteki projelerine değinen Cumhurbaşkanı, milletin göz bebeği olan bu kuruluşun, gelecek 50 yıla yön verecek projelerde öncülük etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

ZAFER HAFTASINDA BİR GURUR DAHA

Ağustos ayının tarihsel zaferlerle dolu bir dönem olduğunu belirterek, Malazgirt ve diğer zaferleri anan Erdoğan, “Bugün ise zafer haftasında bir başka gururu yaşıyoruz. Silahlı kuvvetlerimize güç katacak 3 önemli adımı birlikte atıyoruz.” şeklinde konuştu. Bu adımların ilki Çelik Kubbe sistemlerinin envantere girmesi, ikincisi 14 tesisin açılışı ve üçüncüsü Oğulbey Teknoloji Üssü’nün temelinin atılması olduğunu vurguladı. Törenin tarihi önemine dikkat çeken Erdoğan, “Bu adımların ASELSAN’ımıza, Türk savunma sanayimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

RADAR SİSTEMLERİNE ARTAN İHTİYAÇ

Konuşmasında, Gök Kubbe sistemlerinin 460 milyon dolar değerinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hava savunma ve radar sistemlerinin öneminin arttığını vurguladı. “İşi şansa bırakma gibi bir lüksümüzün olmadığının bilincindeyiz” diyen Erdoğan, kendi radar ve hava savunma sistemini geliştiremeyen ülkelerin güvenliğinin tehdit altında olduğunu söyledi. Ayrıca, Türk ordusunun ihtiyaçlarını yerli sistemlerle karşılama oranını yüzde 80’lere ulaştırmanın önemini vurguladı.

ÇELİK KUBBE’DE YENİ TEKNOLOJİLER

Türkiye’nin Çelik Kubbe ile hava savunmasında farklı bir düzeye yükseleceğini belirten Erdoğan, ASELSAN’ın bu süreçte kritik bir rol oynayacağını ifade etti. “Sahadaki tüm sistemlerin anlık haberleşmesini ve entegre çalışmasını sağlayacak yapay zeka destekli yazılımlar geliştirilmekte.” dedi. Ayrıca, yüksek teknolojili ürünlerin hızlı ve verimli bir şekilde seri üretimine vurgu yaptı. Bugün açılığı yapılan 14 tesis ile üretim kapasitesinin artırılacağını belirtti.

OĞULBEY TEKNOLOJİ ÜSSÜ İLE BÜYÜME

Oğulbey Teknoloji Üssü’nde 1,5 milyar dolarlık bir yatırımın temelinin atıldığını açıklayan Erdoğan, bu yatırımın Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sanayi yatırımı olacağını aktardı. Bu tesisin, ASELSAN’ın ikinci 50 yılına yakışacak bir merkez haline geleceğini belirtti. “Türkiye Yüzyılı’na yakışan bir vizyonla 6 bin 500 dönümlük bir alan ASELSAN’a tahsis ettik.” diyerek yapılan icraatların ciddiyetini vurguladı.

MÜREFFEH GELECEK İÇİN GENÇLERİ DAVET

Gençlere yönelik mesajlar veren Erdoğan, Türk gençliğine umutsuzluk yerine yeni ufuklar kazandırdıklarını ifade etti. “Yurt dışındaki tüm gençlerimizi Türkiye’nin müreffeh geleceğini birlikte inşa etmeye davet ediyoruz.” dedi. ASELSAN’ın bir milletin hafızasında derin izler bırakmış bir sembol olduğunu belirterek, geçmişte yaşanan acı tecrübelerin bu varoluş mücadelesindeki önemini vurguladı.

YÜKSEK KATMA DEĞER ÜRETİMİ

Savunma sanayisinin yüksek katma değerli ürünlerinin geliştirilmesi ve ihraç edilmesi gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl savunma ihracatının 7 milyar doları aştığını aktardı. “Yıllar içinde savunma sanayinin öneminin farkına varan birçok ülke var.” ifadesini kullanan Erdoğan, Türkiye’nin bu alandaki başarısının artırılması için stimule sürecinin süreceğini vurguladı. “ASELSAN’a ve diğer şirketlerimize güveniyoruz. Savunma sanayimizin bizlere çok daha güzel günler yaşatacağını biliyoruz.” dedi.

Törende, Erdoğan’a eşlik eden bakanlar ve diğer katılımcılar gerçekleştiren açılışlarla ilgili bilgi ve sunumlar yaptı.