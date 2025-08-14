Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerçioğlu’na destek verdi

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI VE AK PARTİ’NİN GELECEĞİ

AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü programında önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımcılara selamladı. “Aziz milletim, AK Parti ailesinin kıymetli mensupları, dava arkadaşlarım, saygı değer hanımefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum” diyen Erdoğan, “81 ilimizdeki vatandaşlarımızın her birine selamlarımı gönderiyorum. AK Parti ailesinin her bir ferdine şükranlarımı takdim ediyorum” şeklinde konuştu.

YENİ ÜYELERİ KUTLADI VE ELEŞTİRİLERDE BULUNDU

Erdoğan, AK Parti’nin 24. yaşını kutlarken yeni katılımlarla daha da büyüdüklerini söyledi. “24’üncü yaşımızı kutladığımız bu müstehna günde AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara hadi oradan diyorum” dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ SÜRECİN TABLOLARINI PAYLAŞTI

Özellikle rakamların önemine dikkat çeken Erdoğan, son yıllarda yapılan harcamaları ve yatırımları sıraladı. Sağlık, gençlik, aile, sosyal hizmetler, adalet ve diğer alanlarda yapılan yatırımlara ilişkin; “Sağlığa 31 trilyon lira, gençlik ve spora 11,5 trilyon lira, aile ve sosyal hizmetlere 4 trilyon lira, adalete 10 trilyon lira harcadık” dedi. Ayrıca, yurtdışında Türk temsilciliği sayısını 263’e çıkardıklarını belirtti.

BİRLİK VE KARDEŞLİK VURGUSU

Erdoğan, “Milletimizin arasına örülen bu duvarı yıkalım, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi perçinleyelim, istikbali beraberce inşa edelim” diyerek Kardeşlik ve Demokrasi komisyonu ile yapılan toplantılarda sağlanan verimliliği vurguladı. “Cumhur İttifakı çözümden ve diyalogdan yana olduğunu, sürecin başarısı için halisane bir yaklaşım içinde olduğunu ortaya koymuştur” dedi.

DÜNYADA YENİ BİR DENGELENME YAŞANIYOR

Dünya genelinde değişen dengelere de dikkat çeken Erdoğan, “Bölgemizde yeni bir oyun sahnelenirken dünyada yeni bir denklem kurulmaktadır” diye vurguladı. Gazze’ye yönelik uluslararası tutumları eleştirerek, Türkiye’nin bu süreçlerde güçlü kalması gerektiğini ifade etti. “Kuşatma girişimlerini delecek kudrete, kararlılığa sahibiz” diyerek Türkiye’nin istikrar kuşağı oluşturma hedefine devam edeceğini belirtti.