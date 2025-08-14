Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerçioğlu’na destek verdi

ERDOĞAN’IN KONUŞMASIYLA AK PARTİ’NİN YENİ DÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 24’üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğinde önemli mesajlar verdi. Erdoğan, “Aziz milletim, AK Parti ailesinin kıymetli mensupları, dava arkadaşlarım, saygı değer hanımefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum” sözleriyle katılımcılara hitap etti. 81 ildeki vatandaşlara selamlarını gönderdi ve partinin yeni üyelerini karşıladı. “AK Parti’nin yeni üyelerine saldıranlara hadi oradan diyorum” diyerek, misafirleri selamladı.

PİSLİKLERİN ÜZERİNE OTURANLAR

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Pisliğin üzerine oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar. Edepten payesi olmayan bozuk bir ağız ve kızarmaz bir yüzden başka hiçbir sermayesi bulunmayan seviyesizlere pabuç bırakmayız” vurgusu yaptı. CHP Genel Başkanı’na da değinerek, “Artık siyasetin değil, psikiyatri biliminin konusu haline gelmektedir” şeklinde eleştirisini artırdı.

AK PARTİ AİLESİ TÜRKİYE’NİN EN KUŞATICI AİLEDİR

Erdoğan, “Beyefendi rahatsız olmuş. Varsın olsun, onu daha rahatsız edeceğiz” diyerek karşılıklı eleştirilere atıfta bulundu. AK Parti’nin Türkiye’nin en büyük, en kuşatıcı ve en renkli ailesi olduğunu belirtirken, “İşte böyle bir dönemde AK Parti, milletin umudu olarak Türk siyasetine bir güneş misali doğdu” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN YENİ PROJELER

24 yıl önceki kuruluşlarına atıfta bulunarak, o günden bugüne milletin yolundan ayrılmadıklarını belirtti. Ülkeye yönelik pek çok yatırım yaptıklarını ifade eden Erdoğan, “Küsuratları bir kenara koyuyorum… Sağlığa 31 trilyon, gençlik ve spora 11,5 trilyon, adalete 10 trilyon lira harcama yaptık” diyerek önemli rakamlar sundu.

İLERİDEKİ HEDEFLERİMİZ

Dış temsilcilik sayısını artırdıklarını belirten Erdoğan, sosyal güvenlik sisteminin en kapsamlı olduğunu ifade etti. Türkiye’nin en büyük sosyal hizmetleri sunduğunu ve sağlık alanında gelişmelere dikkat çekti. “Elde ettiğimiz bütün başarıların sahibi aziz milletimizdir” diyerek, desteklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE POLİTİKALARI

Milletin birlik ve kardeşliğinin önemi üzerinde durarak, Cumhur İttifakı olarak yürütülen “Terörsüz Türkiye” sürecine vurgu yaptı. Bu sürecin, “kısa sürede çok önemli mesafe alındığını” belirten Erdoğan, diğer partilerin de benzer bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini söyledi.

ULUSLARARASI DENGELER VE GÜVENLİK

Dünya genelinde yeni bir denklem kurulmakta olduğunu ifade eden Erdoğan, “Kuşatma girişimlerini delecek kudrete, kararlılığa ziyadesi ile sahibiz” dedi. Türkiye’nin içerde ve dışarıda yaşadığı zorlukları aşma konusundaki kararlılığını yineleyerek, istikrar kuşağı oluşturma çabalarını sürdüreceklerini belirtti.