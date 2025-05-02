Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cevdet Yılmaz Vekalet Edecek

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KIBRIS ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştireceği ziyaret dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı görevine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Bu duruma ilişkin tezkere, Resmi Gazete’de yayımlandı.

TEZKERE DETAYLARI

Yayımlanan tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 Mayıs tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacağı ziyaret süresince, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 106’ncı maddesi gereği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek.