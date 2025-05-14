Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevrim İçi Görüşme Yaptı

TOPLANTIYA ÇEVRİM İÇİ KATILIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Riyad’da gerçekleştirdiği toplantıya çevrim içi olarak katıldı. Toplantı sonrası ABD Başkanı Trump, “Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemin ardından yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye’ye yaptırımları kaldırıyoruz” ifadesini kullandı.

ERDOĞAN’IN MESAJLARI

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD, Suudi Arabistan ve Suriye liderleri ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşme sırasında Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin bölge ülkeleri ile iş birliği yapan, komşularına tehdit oluşturmayan, istikrarlı ve refah üreten bir ülke olmasını istediğini dile getirdi. Türkiye’nin, Şam yönetiminin DEAŞ ile mücadelesine destek vermeye devam edeceğini ve DEAŞ’lı teröristlerin tutulduğu yerlerin yönetimi ve güvenliği konusunda da yardım sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASININ ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararını tarihi bir adım olarak değerlendirdi. Bu kararın diğer yaptırım uygulayan ülkelere de örnek olacağına inandığını belirten Erdoğan, böylece Suriye’de farklı alanlarda yatırım fırsatlarının doğabileceğini ifade etti. Ayrıca, Gazze’deki insani durumun kötüleştiğini ve Türkiye’nin konuyla ilgili çabalarının devam ettiğini aktararak, bu trajedinin sona ermesi gerektiğini söyledi.

BARIŞ ÇABALARI VE GÖRÜŞMELER

Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak liderlerin ve teknik ekiplerin ateşkes ve barış görüşmelerine hemen başlamalarının faydalı olacağını söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin barış için gerekli adımları atmayı sürdüreceğini iletti. Trump, Orta Doğu turuna Suudi Arabistan’daki Körfez İşbirliği Konseyi zirvesiyle başladığını, bu zirve başlangıcında Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir görüşme yaptığını ve özellikle “Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemin ardından yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye’ye yaptırımları kaldırıyoruz” şeklinde konuştu.