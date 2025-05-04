Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye sert tepki gösterdi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KKTC ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki ziyaretinin ardından uçakta gazetecilere açıklamalar yaptı. NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, Erdoğan’ın yolculuk sırasında verdiği mesajları aktardı. Erdoğan, Türkiye tarafından inşası 3 yıl süren Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılışını yaptıklarını ifade etti. “Yerleşkemizin son etabı olan Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi’nin inşasına başladık. İnşallah onları da kısa sürede hizmete alacağız.” diyerek devam etti.

TEKNOFEST KKTC’DE YAPILDI

Daha önce KKTC’de ilk kez yapılan TEKNOFEST etkinliğini ziyaret eden Erdoğan, teknoloji yarışmalarına 22 farklı ülkeden yaklaşık 50 bin gencin katıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Akdeniz’in eğitim, bilim ve teknoloji üssü haline gelmesi yolunda öncü adımlara vesile olacak, Kıbrıs Türk halkının değerli gençlerine de yeni ufuklar açacaktır.” dedi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’E RAHMET

Ziyareti sırasında TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatını öğrendiğini kaydeden Erdoğan, “Sayın Önder’e bu vesileyle Cenab-ı Allah’tan rahmet; acılı ailesine, sevenlerine ve seçmenlerine bir kez daha sabırlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST’TE GENÇLERİN KARARLILIĞI

TEKNOFEST’te yer alan Kıbrıs gazilerinin 1974’teki durumu ile ilgili hissettiklerinin sorulması üzerine Erdoğan, “TEKNOFEST bir bilincin, bir davanın, bir şuur ikliminin ete kemiğe bürünmüş halidir.” dedi. Türkiye’nin savunma sanayiindeki özgün tasarımlarının ve yerli üretimlerinin uluslararası alanda yer ettiğini belirten Erdoğan, “Bugün TEKNOFEST gençliğinin yöneteceği Türkiye, bugünkünden çok daha ileride olacaktır.” şeklinde konuştu.

KIBRIS’TAKİ GİZLİ GÜÇLERİ KINIYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs’taki barışa zarar veren her açıklamayı şiddetle kınadığını söyleyerek, “Terör yoluna başvuranlar, Kıbrıs Türk’ünü yok sayanlar, karşılarında daha güçlü bir Türkiye bulacaklarını bilmeli.” dedi. Kıbrıs Türklerinin haklı davasının destekçileri olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

İSRAİL’İN HUKUKSUZ EYLEMLERİ

Gazze’ye insani yardım götüren gemiye yapılan saldırıyı değerlendiren Erdoğan, “İsrail, uluslararası hukukun önündeki en büyük tehlikedir.” diyerek, bu saldırının tam anlamıyla bir korsanlık olduğunu vurguladı. “Dünya İsrail’den büyüktür. Büyüklüğünün hakkını vermeli ve dünyayı ateşe vermeye çalışan bu alev topunu söndürmelidir.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN SURİYE SALDIRILARI

Erdoğan, Suriye’de devam eden saldırıların barış ve huzuru tehdit eden adımlar olduğunu belirtti. “İsrail, kandan ve kaostan besleniyor. Barış ve huzur iklimi İsrail’in istediği son şeydir.” diyerek Suriye’de yaşanan çatışmalardan rahatsızlık duyduklarını ifade etti. Suriye’nin birlik ve toprak bütünlüğü için herkesin gayret göstermesi gerektiğini belirtti.

DEPREM HAZIRLIĞINA GEREKEN ÖNEM

Cumhurbaşkanı, deprem olasılığına karşı kalıcı ve sürdürülebilir çözümlerin peşinde olduklarını vurguladı. “Kentsel dönüşüm, Türkiye için bir hayat-memat meselesidir.” diyerek sağlam yapılar inşa etmenin önemine dikkat çekti. İstanbul’daki depremde alınan önlemleri ve AFAD’ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

CHP’NİN POLİSE YÖNELİK SALDIRILARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi’ni ağır bir dille eleştirerek, “Polislerimiz devletin ve milletimizin güvenliği için gecelerini gündüzlerine katarken, siz nasıl onların üzerlerine parti otobüsü sürdürürsünüz?” dedi. CHP’li yöneticilerin sergilediği tutumu provokasyon olarak nitelendirdi.

CHP’DEKİ ÇELİŞKİLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in peş peşe çelişkili açıklamalar yaptığını ifade eden Erdoğan, “Bunların durumu maalesef böyle. Devamlı bu tür şeyleri söylüyorlar.” diyerek muhalefetteki kararsızlığa dikkat çekti. CHP içindeki karmaşanın, samimiyetsizlikten kaynaklandığını belirtti ve kendi programlarına odaklandıklarını vurguladı.