Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi sert eleştirdi. Hedef: Hayat pahalılığından kurtarmak. Ekonomik tetikçilik ve zarar vermekte. Kayıt dışı haksız rekabet. Yatırım, istihdam önemli. Türkiye’nin birleşmesi gerekiyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN CHP LİDERİNE SERT ELEŞTİRİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Özel’in İmamoğlu protestolarındaki ‘boykot’ çağrısını eleştiren Erdoğan, “Adı yolsuzlukla, sahtecilikle anılan bir avuç muhterisi memnun etmek için 85 milyonu hayal kırıklığına uğratıyor. Bu ekonomik tetikçiliktir, jurnalciliktir, ispiyonculuktur” ifadelerini kullandı.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞLER DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 11 aydır enflasyonun düştüğünü ve Nisan ayında son 40 ayın en düşük seviyesine ulaştığını belirtti. “Ekonomi programımızın en önemli hedefi vatandaşımızı hayat pahalılığından kurtarmak” diyerek, bu konuda ciddi mesafe kat edildiğini vurguladı. Ayrıca, küresel ekonominin zorluklarla dolu bir süreçten geçtiğini ifade etti.

KÜRESEL EKONOMİDE BELİRSİZLİK ORTAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ekonomi fırtınalı bir denizde ilerlemeye çalışıyor. Gümrük tarifeleri üzerinden yaşanan çatışmaların olumsuz etkilerinin devam edeceğini, dolayısıyla belirsizlik atmosferinin süreceğini ifade etti. Hükümetin, bu fırtınalı sularda güvenli bir şekilde hedeflerine ulaşmak için gerekli plan ve deneyimlere sahip olduğunu belirtti.

KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELENİN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı, kayıt dışılıkla mücadele konusunda kararlılıklarının sürdüğünü ve bu sorunun haksız rekabetin temelini oluşturduğunu söyledi. Kayıt dışılığı önlemek için, vergisini düzgün ödeyenleri desteklediklerini belirtti.

İşsizlik oranının Mart ayında yüzde 7,9’a gerilediğini ifade eden Erdoğan, bu rakamların son 20 yılın en düşük seviyesine işaret ettiğini söyledi. Ayrıca, içeride ve dışarıda yaşanan dalgalanmaların geçici olduğunu, ancak sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme hedeflediklerini dile getirdi.

YATIRIM VE ÜRETİM DESTEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaliteli büyüme ilkesine bağlılıklarını koruduklarını ve tarım, esnaf, üretim ve ihracat konusunda devletin desteğini sağladıklarını aktardı. KOBİ’lere yönelik 15 farklı hazine destekli kefalet paketinin mevcut olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’i sert eleştirerek, muhalefetin karalama kampanyaları ile mücadele ettiklerini ifade etti. Özel’in Türkiye’yi yabancılara şikayet ettiğini, bunun ülkeye zarar verdiğini belirtti. Türkiye’nin kutuplaşmadan ziyade kucaklaşmaya ihtiyacı olduğunu, sorumlu bir dille siyaset yapılması gerektiğini vurguladı.