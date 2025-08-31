Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’de Törenle Karşılandı

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devam eden yoğun diplomatik temaslarını sürdürmekte. Bu bağlamda, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak amacıyla Çin’in Tianjin şehrine ulaştı.

HAVALIMANINDA KARŞILAMA TÖRENİ

Erdoğan, Binhay Uluslararası Havalimanı’nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik çalışanları tarafından resmi bir törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı, burada zirve çerçevesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in düzenleyeceği liderler onuruna bir akşam yemeğine katılacak.

İKİLİ GÖRÜŞMELER PLANLANIYOR

Ayrıca, Erdoğan, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer ülkelerin liderleriyle de birebir görüşmeler gerçekleştirecek. Şanghay İşbirliği Örgütü’nün genişletilmiş oturumunun ise zirvenin ikinci gününde yapılması öngörülüyor.

Zirveye katılacak olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile, Erdoğan’ın burada bir birebir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. İki liderin görüşmesinde, Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki gelişmelerin ele alınacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, Putin’in İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Hindistan Başbakanı Narendre Modi ile de görüşmeler yapacağı öğrenildi.

GELECEK 10 YILIN YOL HARİTASI BELİRLENİYOR

Çin Devlet Başkanı Şi, zirve çerçevesinde, üye ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilecek ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı ve gözlemci üye ile diyalog ortaklarının katılacağı genişletilmiş ŞİÖ Artı Toplantısı’na başkanlık edecek. Toplantılarda, ülkesinin savaş sonrası uluslararası düzenin korunması ve küresel yönetimin iyileştirilmesine yönelik önerileri ele alınacak. Üye ülke liderleri, Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’nın ardından ‘Tiencin Bildirisi’ni kabul edecek ve ŞİÖ’nün önümüzdeki 10 yıl için planlarını onaylayacak.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER AÇIKLAMASI YAPILACAK

Zirve sırasında İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve Birleşmiş Milletler’in (BM) kuruluşunun 80. yıl dönümü vesilesiyle ortak bir açıklama yayımlanacak. Ayrıca, güvenlik, ekonomik işbirliği ve halklar arasındaki etkileşimi artırmaya yönelik belgelerin imzalanması planlanıyor.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜNÜN TARİHİ

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), ilk olarak 1996 yılında sınır güvenliği ve ekonomik işbirliği amacıyla Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından kurulmuştu. ‘Şanghay Beşlisi’ olarak anılan bu gruba 2001 yılında Özbekistan’ın katılımıyla kuruluşu tamamlanmış oldu. 2017’de Kazakistan’da gerçekleştirilen Astana Zirvesi’nde Hindistan ve Pakistan’ın üyelikleri onaylandı. 2021’de Tacikistan’da düzenlenen Duşanbe Zirvesi’nde İran üye oldu ve 2024 yılında Kazakistan’da yapılacak olan Astana Zirvesi’nde Belarus’un katılmasıyla örgütün üye sayısı 10’a yükseliyor. Moğolistan ve gözlemci statüsünü 2021 yılından beri koruyan Afganistan, örgütte ‘gözlemci’ olarak yer almakta. ŞİÖ’nün, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 14 ülkeyle ‘diyalog ortaklığı’ bulunduğu kaydediliyor. Örgüt üyesi ülkelerin toplam yüz ölçümü, Avrasya kıtasının yaklaşık yüzde 65’ini kaplarken, dünya nüfusunun yüzde 40’ını ve küresel gayrisafi hasılanın yüzde 30’unu temsil ediyor.