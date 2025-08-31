Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’de Törenle Karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomatik görüşmeler yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak amacıyla Çin’in Tianjin şehrine geldi.

HAVALİMANINDA KARŞILAMA

Erdoğan, Binhay Uluslararası Havalimanı’nda Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personeli tarafından törenle karşılandı. Zirve kapsamında, burada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in liderlere vereceği akşam yemeğine katılacak.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Ayrıca Erdoğan, ev sahibi lider Şi Cinping ile diğer liderlerle de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Şanghay İşbirliği Örgütü’nün genişletilmiş oturumunun, zirvenin ikinci gününde yer alması bekleniyor.

PUTİN İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK

Zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katılacak. Erdoğan, bu çerçevede Vladimir Putin ile ikili görüşme yapacak. İki liderin Çin’de yapacağı görüşmede Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki gelişmeler gündeme gelecek. Vladimir Putin’in burada İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Hindistan Başbakanı Narendre Modi ile de görüşmeler yapacağı bildirildi.

ŞİÖ’NÜN GELECEĞİ BELİRLENECEK

Çin Devlet Başkanı Şi, zirve sırasında üye ülkelerin katıldığı ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı ve gözlemci üye ve diyalog ortaklarının yer aldığı genişletilmiş ŞİÖ Artı Toplantısı’na başkanlık edecek. Bu toplantılarda, ülkesinin savaş sonrası uluslararası düzenin korunması ve küresel yönetimin iyileştirilmesi konusundaki önerilerini ve ŞİÖ işbirliğinin geliştirilmesi için alınacak tedbirleri aktaracak. Üye ülke liderleri, Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’nın ardından ‘Tiencin Bildirisi’ni kabul edecek ve ŞİÖ’nün önümüzdeki 10 yılındaki gelişim stratejisini onaylayacak. Zirvede, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun 80. yıl dönümü dolayısıyla ortak bir açıklama yayımlanacak. Aynı zamanda güvenlik, ekonomi ve halklar arası işbirliği belgeleri imzalanacak.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ HAKKINDA

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), 1996 yılında Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından sınır güvenliği ve ekonomik işbirliği amacıyla kuruldu. ‘Şanghay Beşlisi’ olarak tanınan bu grup, 2001 yılında Özbekistan’ın katılımıyla genişledi. 2017’de Hindistan ve Pakistan’ın üyelik süreçleri tamamlandıktan sonra, 2021’de İran’ın ve 2024’te Belarus’un katılımıyla üye sayısı 10’a ulaştı. Moğolistan ve Eylül 2021’den itibaren aktif durumda olmayan Afganistan, örgütte ‘gözlemci’ statüsündedir. ŞİÖ’nün, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 14 ülkeyle ‘diyalog ortaklığı’ bulunuyor. Örgüt üyesi ülkelerin yüz ölçümü, Avrasya kıta parçasının yaklaşık yüzde 65’ini kapsıyor, dünya nüfusunun yüzde 40’ını ve küresel gayrisafi hasılanın yüzde 30’unu temsil ediyor.