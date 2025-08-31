Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’de Törenle Karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomatik görüşmelere devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak için Çin’in Tianjin şehrine geldi.

HAVALİMANINDAKİ TÖRENLER

Erdoğan, Binhay Uluslararası Havalimanı’nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personeli tarafından düzenlenen törenle karşılandı. Burada, zirve kapsamındaki etkinliklerden biri olarak, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in liderler onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Ayrıca, Erdoğan’ın ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Şanghay İşbirliği Örgütü’nün genişletilmiş oturumunun, zirvenin ikinci gününde yapılacağı öngörülüyor.

PUTİN İLE GÖRÜŞME

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de zirveye katılacak. Erdoğan, zirve çerçevesinde Putin ile bir araya gelmeyi planlıyor. İki lider arasında gerçekleşecek görüşmede, Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki güncel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor. Vladimir Putin’in burada, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Hindistan Başbakanı Narendre Modi ile de görüşmeler yapacağı öğrenildi.

ŞİÖ’NÜN GELECEĞİ

Çin Devlet Başkanı Şi, zirvede üye ülkelerin katılımı ile gerçekleşecek olan ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı ile gözlemci üye ve diyalog ortaklarının dahil olduğu genişletilmiş ŞİÖ Artı Toplantısı’na başkanlık edecek. Şi, bu toplantılarda savaş sonrası uluslararası düzenin korunması ve küresel yönetimin iyileştirilmesi için önerilerini paylaşacak.

Üye ülke liderleri, Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’nın ardından ‘Tiencin Bildirisi’ni onaylayacak ve ŞİÖ’nün önümüzdeki 10 yıl için yol haritası niteliğindeki gelişim stratejisini kabul edecek. Zirvede ayrıca, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun 80. yıl dönümüne yönelik ortak bir açıklama yayımlanacak, güvenlik, ekonomi ve halklar arası etkileşim konularında işbirliği belgeleri imzalanacak.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ TARİHİ

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), ilk olarak 1996’da sınır güvenliği ve ekonomik işbirliği amacıyla Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından kuruldu. O yıllarda ‘Şanghay Beşlisi’ olarak adlandırılan gruba, 2001 yılında Özbekistan’ın katılmasıyla örgütün kuruluşu tamamlanmış oldu. 2017 yılında Kazakistan’da gerçekleştirilen Astana Zirvesi’nde Hindistan ve Pakistan’ın üyelik süreçleri tamamlandı. 2021 yılında Tacikistan’da düzenlenen Duşanbe Zirvesi’nde İran’ın, 2024’te Kazakistan’da yapılacak Astana Zirvesi’nde ise Belarus’un katılımıyla örgütün üye sayısı 10’a ulaştı. Moğolistan ve Eylül 2021’den itibaren aktif durumda bulunmayan Afganistan, örgütte ‘gözlemci’ olarak yer alıyor. ŞİÖ’nün, Türkiye’nin de dahil olduğu 14 ülke ile ‘diyalog ortaklığı’ bulunuyor. Örgütün üye ülkelerinin toplam yüz ölçümü, Avrasya kıtasının yaklaşık yüzde 65’ini kaplarken, dünya nüfusunun yüzde 40’ını ve küresel gayrisafi hasılanın yüzde 30’unu temsil ediyor.