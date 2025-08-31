Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’de Zirveye Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomatik faaliyetlerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bağlamda Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak üzere Çin’in Tianjin şehrine gitti.

HAVALİMANINDA TÖRENLERLE KARŞILANDI

Erdoğan, Binhay Uluslararası Havalimanı’nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personeli tarafından törenle karşılandı. Erdoğan, bu törenin ardından zirve kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in liderler onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

İKİLİ GÖRÜŞMELERDE DE BULUNACAK

Ayrıca Erdoğan, ev sahibi olan mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Şanghay İşbirliği Örgütü’nün genişletilmiş oturumunun ise yarın zirvenin ikinci gününde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

PUTİN İLE İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de zirveye katılacak. Erdoğan, zirve kapsamında Vladimir Putin ile bir ikili görüşme de yapacak. İki liderin Çin’deki görüşmesinde, Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki gelişmelerin ele alınması öngörülüyor. Vladimir Putin’in burada İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Hindistan Başbakanı Narendre Modi ile de görüşmeler yapacağı öğrenildi.

ŞİÖ İÇİN GELECEK 10 YILIN YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Çin Devlet Başkanı Şi, zirvede üye ülkelerin katıldığı ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı ile gözlemci üye ve diyalog ortaklarının da yer aldığı genişletilmiş ŞİÖ Artı Toplantısı’na başkanlık edecek. Şi, bu toplantılarda ülkesinin savaş sonrası uluslararası düzenin korunması ve küresel yönetimin yapıcı bir şekilde iyileştirilmesine yönelik önerilerini ve ŞİÖ işbirliğinin bu doğrultuda geliştirilmesi amacıyla gerekli tedbirleri ortaya koyacak. Üye ülke liderleri, Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’nın ardından ‘Tiencin Bildirisi’ni kabul edecek ve ŞİÖ’nün gelecek 10 yıla ilişkin gelişim stratejisini onaylayacak. Zirvede ayrıca İkinci Dünya Savaşı’nın bitişi ve Birleşmiş Milletler’in (BM) kuruluşunun 80. yıl dönümü dolayısıyla ortak bir açıklama yayımlanacak, güvenlik, ekonomi ve halklar arası etkileşime yönelik işbirliği belgeleri imzalanacak.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), ilk kez 1996’da sınır güvenliği ve ekonomik işbirliği amacıyla Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından oluşturuldu. O yıllarda ‘Şanghay Beşlisi’ adıyla bilinen gruba 2001’de Özbekistan dahil edilerek örgütün kuruluşu gerçekleşti. 2017’de Kazakistan’da düzenlenen Astana Zirvesi’nde Hindistan ve Pakistan’ın üyelik süreçleri tamamlanırken 2021’de Tacikistan’da düzenlenen Duşanbe Zirvesi’nde İran’ın, 2024’te Kazakistan’da düzenlenecek Astana Zirvesi’nde Belarus’un katılımıyla örgütün üye sayısı 10’a ulaştı. Moğolistan ve statüsü Eylül 2021’den beri aktif olmayan Afganistan, örgütte ‘gözlemci’ olarak yer alıyor. ŞİÖ’nün, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 14 ülkeyle ‘diyalog ortaklığı’ bulunuyor. Örgüt üye ülkelerin yüzölçümünün toplamı, Avrasya kıtasının yaklaşık yüzde 65’ini kapsıyor, dünya nüfusunun yüzde 40’ını ve küresel gayrisafi hasılanın yüzde 30’unu temsil ediyor.