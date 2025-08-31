Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’de zirveye katıldı

CUMHURBAŞKANININ ÇİN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak üzere Çin’in Tianjin şehrine vardı. Yerel saat ile 10.00’da Tianjin Binhai Uluslararası Havaalanı’na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte resmi bir karşılama töreniyle karşılandı. Törende, Çinli yetkililer ve Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği temsilcileri de yer aldı.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ZİRVESİNE KATILIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in liderler onuruna düzenleyeceği akşam yemeğine katılacak. Ayrıca, Pazartesi günü genişletilmiş formatta gerçekleştirilecek zirve oturumunda bir konuşma yapacak. Erdoğan, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping ile birlikte diğer liderlerle de ikili görüşmelerde bulunacak.