Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin’de zirveye katılıyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇİN’DE ZİRVEYE KATILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için Çin’e gitti. Bu ziyarete Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gibi birçok bakan ve yetkili de eşlik ediyor. Erdoğan, Tiencin şehrinde gerçekleşecek zirve çerçevesinde pazar günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in onuruna düzenleyeceği akşam yemeğine katılacak.

Erdoğan’ın, Şi Cinping ve zirve iştirak eden diğer dünya liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü’nde (ŞİÖ) “diyalog ortağı” unvanına sahip. Bu zirveye, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi’nin bulunduğu 26 ülke lideri katılıyor. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin de Çin ziyareti süresince Erdoğan’ın da dahil olduğu birçok liderle bir araya gelecek.

Ana işbirliği alanı güvenlik olan bu örgüt, ilk kez 1996 yılında Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından Şanghay Beşlisi adıyla kuruldu. 2001 yılında Özbekistan’ın katılımıyla ismi Şanghay İşbirliği Örgütü şeklinde değişti. Daha sonra Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus da tam üye olarak katıldı. Moğolistan ve Afganistan gözlemci ülke statüsündeyken, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Mısır, Katar, Nepal, Sri Lanka ve Kamboçya ise diyalog ortakları olarak bu toplantılara katılım gösteriyor.