Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin’e gitti

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ŞANGHAY’DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için Çin’in Tianjin şehrine ulaştı. Türkiye’nin lideri Erdoğan, Tianjin Havalimanı’nda düzenlenen törenle Çinli yetkililer tarafından karşılandı.

İKİLİ GÖRÜŞMELER VE AKŞAM YEMEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilerleyen saatlerde farklı ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler yapması planlanıyor. Daha sonra, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve eşinin düzenleyeceği zirve katılımcılarına özel akşam yemeğine katılması bekleniyor. Zirvenin ikinci gününde ise Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın genişletilmiş oturumu düzenlenecek.

Denizli’de Patron Tutuklandı, İşçi Öldü

Denizli'deki bir fabrikada çalışan işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Fabrika sahibi, olay sonrası işçiyi bırakarak polise ihbarda bulundu ve tutuklandı.
Defne’de Bina Yıkımında Kaza Anı

Defne'de beş katlı bir bina kontrollü şekilde yıkılırken, operatör ani bir manevra ile enkazın altına girmekten son anda kurtuldu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

