Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’e Zirve İçin Gitti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇİN’DE ZİRVEYE KATILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’in Tiencin kentinde gerçekleştirilecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’nde yer almak üzere yola çıktı. Erdoğan, bu önemli zirve için Esenboğa Havalimanı’ndan uğurlandı. Uğurlama töreninde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer yer aldı.

ZİRVEDE İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Eylül Pazartesi günü genişletilmiş formatta gerçekleştirilecek zirve oturumuna konuşma yapacak. Ayrıca, Türkiye’nin ev sahibi lideri Şi Cinping dahil olmak üzere diğer ülkelerin liderleriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.