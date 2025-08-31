Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin ile görüştü

cumhurbaskani-erdogan-cin-ile-gorustu

ERDOĞAN TİANJİN’E GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25. Zirvesi için Çin’in Tianjin şehrine geldi. Binhay Uluslararası Havalimanı’nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personeli tarafından törenlerle karşılandı. Erdoğan’ın burada yoğun diplomatik temaslarda bulunması bekleniyor ve ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

ÇİN DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. İkili görüşme öncesi el sıkışarak objektiflere poz verdi. Görüşmede ikili ilişkiler, Türkiye-ŞİÖ ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin gündeme geldiği belirtiliyor.

PUTİN İLE GÖRÜŞME PLANI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de zirveye katılacak. Erdoğan, zirve kapsamında Vladimir Putin ile de bir ikili görüşme gerçekleştirecek.

ÖNEMLİ

Gündem

Yaren Leylek, Eylül’ü Beklemeden Gitti

Mart'ta Adem Yılmaz'ın kayığında görülen Yaren isimli kuş, bu yıl Eylül'ü beklemeden Afrika'ya kanat çırptı. Yaban hayatı fotoğrafçısı durumu sosyal medyada duyurdu.
Gündem

Tahire Başerer Evinde Hareketsiz Bulundu

Şişli'de yalnız yaşayan 80 yaşındaki Prof. Dr. Tahire Başerer'in evinde hayatını kaybettiği bildirildi. Cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne taşındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.