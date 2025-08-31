Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin ile görüştü

ERDOĞAN TİANJİN’E GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25. Zirvesi için Çin’in Tianjin şehrine geldi. Binhay Uluslararası Havalimanı’nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personeli tarafından törenlerle karşılandı. Erdoğan’ın burada yoğun diplomatik temaslarda bulunması bekleniyor ve ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

ÇİN DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. İkili görüşme öncesi el sıkışarak objektiflere poz verdi. Görüşmede ikili ilişkiler, Türkiye-ŞİÖ ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin gündeme geldiği belirtiliyor.

PUTİN İLE GÖRÜŞME PLANI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de zirveye katılacak. Erdoğan, zirve kapsamında Vladimir Putin ile de bir ikili görüşme gerçekleştirecek.