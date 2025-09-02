Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Çin İle İş Birliği Yapıyoruz.” – Ankara

ERDOĞAN’IN ÇİN İLE İLİŞKİLER ÜZERİNE AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin ile ilişkileri geliştirme çabalarının içinde olduklarını belirtiyor. “Çin ile ilişkilerimizi geliştirmenin gayreti içerisindeyiz. Ekonomik ilişkilerden dijital teknolojilere, enerjiden sağlığa birçok alanda iş birliği fırsatlarını değerlendiriyoruz.” ifadesiyle, çeşitli sektörlerde iş birliği fırsatlarını ele aldıklarını vurguluyor.

İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARINA DİKKAT ÇEKİYOR

Erdoğan, ekonomik alandan dijital teknolojilere, enerji ve sağlık gibi alanlarda birçok fırsatın mevcut olduğunu ifade ediyor. Böylece, iki ülke arasında sürdürülebilir bir iş birliği ortamı oluşturmayı hedeflemektedir.

ÖNEMLİ

Haberler

Keşan’da Araç Yangını, Mahalleyi Korkuttu

Keşan'da bir apartmanın yanında park halindeki araçta yangın çıktı. İtfaiye müdahalesiyle söndürülen yangın, apartmanın bazı dairelerine zarar verdi.
Haberler

Edirne’de Suç Örgütü Operasyonu Gerçekleşti

Edirne'de yapılan operasyonda, 'Sevenler' suç örgütüne mensup iki firari şüpheli, saklandıkları bağ evinde yakalandı. Şüphelilerin örgüt kurma ve yurt dışına çıkış suçlarıyla aranma kayıtları vardı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.