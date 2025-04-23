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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çocuk Şenliğine Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i ve kendisiyle birlikte gelen çocukları kabul ediyor. Bunun yanında, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği etkinliğine katılacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde İklim ve Adil Geçiş Üzerine yapılacak Çevrimiçi Liderler Toplantısı ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri’ne de iştirak edecek.

ETKİNLİK ZAMANI

Bu etkinliklerin saatleri sırasıyla 12.00, 13.00, 15.00 ve 17.30 olarak belirlenmiş durumda.

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