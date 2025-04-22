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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çocuk Şenliğine Katılacak

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ’NDE ÖNEMLİ KABULLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve eşlik eden çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul ediyor. Bu kabul, çocukların katılımıyla gerçekleşecek.

BİR DİZİ ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne katılacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde İklim ve Adil Geçiş Üzerine Çevrimiçi Liderler Toplantısı’na ve Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri’ne iştirak edecek. Bu etkinliklerin saatleri sırasıyla 12.00, 13.00, 15.00 ve 17.30 olarak belirlenmiş durumda.

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