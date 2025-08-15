Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazı Kıldı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI KILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’nın Marmaris ilçesinde yer alan Karacasöğüt Mahallesi’ndeki Cumhurbaşkanlığı yazlık konukevinde dinleniyor. Bu süreçte, cuma namazını yazlık konukevindeki Millet Camii’nde gerçekleştiriyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN CUMAA NAMAZI KATIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri, damadı Selçuk Bayraktar, il ve ilçe başkanları ile muhtarların katılımıyla cuma namazını kılıyor. Namazın ardından vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, onlarla sohbet ediyor. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

AİLESİYLE DİNLEMEK İÇİN YAZLIKTA KALACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bir süre ailesiyle birlikte Okluk’taki yazlık konukevinde dinlenmeye devam edeceği öğreniliyor.