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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 25 Bin Atama

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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDAN ATAMA KONTENJANLARI

Her yıl düzenlenen sözleşmeli öğretmen atamalarının 2025 yılında gerçekleşip gerçekleşmeyeceği binlerce öğretmen adayı için merak konusu oluyordu. Bu konuda öğretmen adaylarına müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MÜJDE

Kabine toplantısı sonrasında gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, atama sürecinin başladığını duyurdu. Erdoğan, “10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum” dedi. Bu açıklama ile birlikte öğretmen adayları için önemli bir gelişme yaşandı.

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